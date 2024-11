Al voto anche il comune di Cerenzia unico dei comuni della provincia di Crotone che presentava 3 liste e 3 candidati a sindaco anche qui, ufficialmente, come espressione di liste e coalizioni civiche.

Si confrontavano Francesco De Paola, Pasquale Arcuri e Salvatore Mascaro. Vince con uno scarto di 28 voti sul secondo, il giovane assessore uscente della Giunta Frontera, Salvatore Mascaro (258 preferenze per lui), secondo è Pasquale Arcuri con 230 voti e terzo è Francesco De Paola che ha raccolto 190 voti.

Alla lista Per Cerenzia che sosteneva Mascaro vanno 7 seggi; a Vivi Amo Cerenzia che sosteneva Arcuri 2 posti in Consiglio Comunale mentre nessuno a Insieme per Cambiare visto che sarà presente in Consiglio Comunale il solo candidato a Sindaco De Paola.