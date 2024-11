Il neo primo cittadino: «Sono contentissimo perché abbiamo liberato il paese da un torpore, ora ci toccherà non deludere le aspettative di chi ci ha votato quanto di chi non lo ha fatto»

Anche per il comune di Savelli 2 liste e 2 candidati a Sindaco. Erano a scontrarsi per la seggiola di primo cittadino Domenico Frontera (primo cittadino uscente) e Francesco Spina più volte, in passato, già sindaco del comune presilano nel nome dei vari partiti eredi della vecchia Democrazia Cristiana. Quasi invariata la percentuale di affluenza ai seggi rispetto alle passate elezioni (poco meno del 50% degli aventi diritto).

Ed a vincere, nemmeno tanto a sorpresa, è stato proprio Franco Spina anche se con uno scarto molto contenuto (poco più di 20 voti di differenza sui circa 800 totali). Spina torna ad essere Sindaco (lo era già stato per due volte consecutive tra il 2008 ed il 2017) è anche commosso: «Sono contentissimo perché abbiamo liberato il paese da un torpore, ora ci toccherà non deludere le aspettative di chi ci ha votato quanto di chi non lo ha fatto, Savelli può e deve tornare a svolgere un ruolo centrale per tutto l’entroterra crotonese».