Il primo cittadino: «Abbiamo lavorato bene e il dato delle urne ci deve dare forza e coraggio ulteriori per fare meglio in questo secondo mandato»

Nel comune di Scandale (con poco più di 2.800 abitanti) sono andati a votare poco meno del 50% degli aventi diritto con più del 16% in meno di affluenza rispetto alle passate elezioni comunali. Si confrontavano Antonio Barberio (sindaco uscente) ed Adelina Rizzuto; ufficialmente entrambi sostenuti da una lista civica anche se Barberio più volte rappresentante provinciale dell’ex Pds e Pd di cui il figlio è segretario provinciale da più di un anno.

Quando quasi all’80% dello spoglio Antonio Barberio supera i 1300 voti mentre la Rizzuto non è nemmeno a 400 si può decretare la vittoria del sindaco uscente che ci dichiara: «Abbiamo lavorato bene ed il dato delle urne, che va oltre ogni più rosea aspettativa, ci deve dare forza e coraggio ulteriori per fare meglio in questo secondo mandato».