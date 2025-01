Archiviato il grande successo del sondaggio in cui abbiamo scelto assieme il calabrese più influente del 2024, la nostra seconda consultazione è dedicata alle prospettive politiche della regione. La volata sarà lunghissima dunque meglio iniziare a discuterne fin da subito. Anche perché i movimenti carsici dei partiti sono iniziati e qualcuno sembra già in campo anche se per il rinnovo della presidenza e del consiglio regionale mancano poco meno di due anni. Il nostro nuovo sondaggio punta a capire chi sia il candidato del centrosinistra che i lettori considerano più credibile, spendibile o potenzialmente vincente contro Roberto Occhiuto, il governatore della Calabria che ha già annunciato la propria ricandidatura alle prossime Regionali.

I nomi che vi sottoponiamo sono stati selezionati dalla redazione: sindaci, parlamentari (o ex parlamentari), dirigenti politici. Tutti gravitano attorno a quell’area che si potrebbe definire campo largo e che ha come poli principali il Partito democratico e il Movimento Cinquestelle, le due forze trainanti chiamate a costruire un percorso che porti alla prossima scadenza elettorale regionale.

Il sondaggio inizia oggi, martedì 21 gennaio, alle 14 e si concluderà venerdì 24 gennaio alle 19. Ogni utente potrà votare una volta al giorno ed esprimere al massimo tre preferenze. A questa seconda consultazione ne seguiranno altre che LaC News24 dedicherà ai grandi temi di interesse regionale e non solo per raccogliere le indicazioni dei lettori. La vostra opinione per noi è importante. Restiamo in contatto.