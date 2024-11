È stato avviato e proseguirà il confronto tra Pd e Movimento 5 Stelle, oltre alle forze del centrosinistra ed i movimenti, tra i quali quello delle Sardine, in vista delle elezioni regionali della Calabria fissate per il 14 febbraio prossimo. Lo rende noto il commissario del Pd della Calabria Stefano Graziano.

Nella serata di ieri, afferma in una nota, «si è tenuto un tavolo di confronto tra forze politiche e movimenti civici in vista delle elezioni regionali di febbraio. Si sono incontrati i rappresentanti di Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Io resto in Calabria, Articolo 1, Sinistra Italiana, Socialisti, Centro democratico, Verdi, Movimento europeo Repubblicano, Calabria aperta, A testa alta e Movimento della Sardine. I presenti hanno avviato un confronto su una serie di temi programmatici su cui costruire l'intesa. È stato inoltre deciso di aggiornarsi a mercoledì prossimo per proseguire la discussione».