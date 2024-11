Il sindaco di Napoli ha replicato alla provocazione dell'ex governatore della Regione: «Stiamo lavorando per rompere un sistema politico terribile che ha devastato diritti e speranze»

Non si è fatta attendere la risposta di Luigi de Magistris alla provocazione lanciata nel pomeriggio da Mario Oliverio. L’ex governatore della Calabria nei giorni scorsi ha lanciato la sua candidatura, rendendo ancora più frastagliato l’arcipelago del centrosinistra. Oggi però ha spiazzato per la seconda volta tutti quanti affermando di essere pronto ad un passo indietro qualora lo facciano anche il sindaco di Napoli e Amalia Bruni.

De Magistris ha così commentato le dichiarazioni del suo competitor. «Noi siamo oltre il centrosinistra e vogliamo garantire futuro florido alla Calabria. Chi vuole ci sostenga senza se e senza ma. Ho apprezzato la presa di distanza di Mario Oliverio dai vertici del commissariato partito democratico calabrese. Voglio però ribadire a lui e a tutti, per l’ennesima volta, che non esiste nessuna possibilità di un ritiro della mia candidatura e della nostra coalizione».

«Noi non siamo tra l’altro nel recinto di un centro sinistra asfittico. Siamo oltre. Parliamo a tutte le calabresi e a tutti i calabresi. Stiamo lavorando per rompere un sistema politico terribile - coclude affermando de Magistris - che ha devastato diritti e speranze e vogliamo garantire un futuro florido alla Calabria con un governo di persone oneste, libere, competenti e coraggiose. Rappresentiamo l’alternativa che parla al popolo e che renderà protagonista la gente che vuole passare senza più paura dal ricatto al riscatto. Chi vuole il cambiamento e ama la Calabria ci sostenga senza se e senza ma e noi non tradiremo la fiducia».