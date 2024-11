Mancano poche ore alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria. Nella Sibaritide nessun dubbio circa la riproposizione degli uscenti Gianluca Gallo e Giuseppe Graziano entrambi a sostegno del candidato alla presidenza della giunta regionale Roberto Occhiuto (centrodestra). Sempre nell’ambito dei liberaldemocratici nel basso jonio spiccano i nominativi del sindaco di Crosia Antonio Russo in quota alla Lega di Salvini e dell’ex assessore provinciale Leonardo Trento attualmente Consigliere comunale di Cariati. Nella Città di Corigliano Rossano l’orientamento dell’Amministrazione comunale in carica a guida Stasi è orientata a mantenere un atteggiamento di equidistanza da tutte le forze in campo considerato che, al suo interno, ci sono espressioni di centrodestra e di centrosinistra. Si è tentata la carta della sintesi ma non è andata a buon fine. Tra i nominativi papabili vi erano Maria Salimbeni, Mattia Salimbeni e Domenico Rotondo. Nel Pd poteva aprirsi un varco per Aldo Zagarese (consigliere comunale) superato dall’uscente Mimmo Bevacqua.

Cresce la frammentazione

È confermata la candidatura dell’ex sindaco di Corigliano Pasqualina Straface in Forza Italia e dei sindaci di Roseto Rosanna Mazzia (presidente Bruni) e di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù (presidente Bruni). Fratelli D’Italia punta sul sindaco di Terranova Luigi Lirangi, anche se è ancora in atto in queste ore un acceso dibattito tra visioni di pensiero contrapposte. Ma la sfilza di nomi non cessa, nella Sibaritide c’è una forte attitudine alla frammentazione. Con De Magistris anche la movimentista Graziella Algieri e l’ambientalista Ciccio Ratti, mentre a sinistra spiccano i nomi di Angelo Broccolo (Sinistra italiana) e Mario Gallina, ex assessore all’urbanistica del comune di Corigliano. Tra coloro che scenderanno in campo anche l’ex sindaco di Crosia Antonella Marincolo (De Magistris) e Davide Tavernise (M5s).