«Siamo convinti che la scelta del nostro partito nazionale ricaduta su Jole Santelli per le prossime regionali in Calabria sia apprezzabile, condivisibile e soprattutto giusta».



Ad esprimersi, in una nota, è tutto il gruppo di Forza Italia di Rende. Il coordinamento cittadino, guidato da Carmine Manna, insieme agli amministratori eletti in Consiglio e nominati in Giunta, punta decisamente sulla candidatura della parlamentare.



«Riteniamo che vi siano tutte le condizioni per vincere una partita politica importante in questa terra. Jole è stata ed è un punto di riferimento per noi; sarà certamente in grado di allargare il consenso e apportare idee, contributi, spunti per una Calabria migliore. Le nostre energie - chiude la nota di Forza Italia a Rende - sono già in campo per aiutare il coordinatore regionale del partito e, speriamo, il prossimo Governatore della Calabria».