Il M5s fa da sponda a Francesco Boccia e chiude il cerchio confermando che «stanno proseguendo i confronti per arrivare a un patto tra tutte le forze riformiste, progressiste e civiche in Calabria».

«Oggi, insieme al Pd - scrivono i coordinatori della campagna elettorale regionale per il M5s Alessandro Melicchio e Giuseppe Giorno -, abbiamo ragionato in modo proficuo anche del mutato scenario politico, oltre che dell’appello del presidente Giuseppe Conte al massimo impegno da parte di tutte le forze politiche realmente interessate ad assicurare un futuro di riscatto sociale, culturale e di rilancio economico a tutta la comunità calabrese».

L’allusione è all’incontro che gli esponenti cinquestelle hanno avuto con Boccia, responsabile nazionale dem Enti locali, venuto in Calabria per sciogliere la matassa che si era aggrovigliata intorno alla candidatura di Nicola Irto alla presidenza della Regione.

«Noi ci siamo sempre stati – continuano i pentastellati -, in un percorso che elabori un solido progetto politico e per dar vita a un patto di ampio respiro programmatico, e l’abbiamo fatto senza mai chiedere niente per il Movimento 5 Stelle, nell’esclusivo interesse dei cittadini calabresi. Speriamo si possa porre fine, adesso, all’irremovibilità di alcuni candidati forse troppo concentrati sulla propria persona più che alla necessità di quel cambiamento concreto che la Calabria aspetta da troppo tempo su temi fondamentali come l’istruzione, la legalità, il lavoro, la salute. Continueremo ad impegnarci, quindi, - concludono - anche attraverso un tavolo nazionale, in un dialogo costruttivo che ci faccia arrivare prestissimo ad un candidato presidente di regione di alto profilo e di sintesi, espressione delle migliori energie della società civile».