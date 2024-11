Chi prenderà posto al Tavolo organizzato dal commissario regionale del Pd Stefano Graziano? Per Italia viva, il partito capeggiato da Matteo Renzi, sarà la senatrice Silvia Vono.

La senatrice di Iv ha dichiarato: «Dopo aver chiarito con il commissario del PD calabrese il senso della partecipazione al tavolo interpartitico interlocutorio, per sondare le possibilità di aderire ad una coalizione in vista delle prossime consultazioni elettorali regionali e, in pieno accordo con il sen. Magorno e i vertici del partito, rappresenterò Italia Viva al predetto tavolo di confronto e discussione convocato per domani».

