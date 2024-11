«Ancora una volta, noi coordinatori provinciali di Italia Viva di Cosenza, sulla base di quanto già deliberato dai nostri iscritti, nel corso dell'assemblea provinciale di Cosenza tenutasi il 26 luglio, che hanno rimarcato, qualora ce ne fosse bisogno, l'adesione di Italia Viva, anche in Calabria, al campo del centrosinistra, chiediamo ai vertici regionali e nazionali del nostro partito una dichiarazione ufficiale, chiara e netta, sulla scelta di chi Italia Viva intende sostenere alle prossime elezioni regionali del 3 e 4 ottobre».

Lo sostengono in una nota Annamaria Brunetti e Antonio Palermo, coordinatori provinciali di Cosenza. «Sarebbe, infatti, assai grave, a nostro avviso - proseguono - se per la seconda volta nell'arco di due anni e di due elezioni regionali, Italia Viva in Calabria non esprimesse una scelta e non dicesse pubblicamente ai suoi tanti iscritti, militanti, simpatizzanti ed elettori quale coalizione e candidato presidente sostenere. Essendo già molto grave, e su ciò il 5 ottobre occorrerà riflettere con serietà, che i nostri iscritti, militanti, simpatizzanti ed elettori, in Calabria non troveranno, ancora una volta, il simbolo e la lista di Italia Viva sulle schede elettorali della prossima competizione regionale».