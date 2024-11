È quanto emerge dall'assemblea provinciale riunitasi ieri sera: «Noi ci sentiamo a pieno titolo promotori e protagonisti. In prima linea al fine di raggiungere tale obiettivo»

«L'assemblea provinciale di Italia viva riunitasi ieri presso il palazzo della Provincia di Cosenza ha affrontato alla presenza degli iscritti il tema delle future elezioni regionali. Ribadendo la sua appartenenza all'alveo del centrosinistra, ha sottolineato le tante ambiguità e contraddizioni che in questi mesi hanno contraddistinto l'azione delle forze che militano in tale campo». È quanto si legge in una nota stampa uscita dopo l'assemblea provinciale di Italia Viva a Cosenza riunitasi ieri sera.

Il messaggio è chiaro: «Italia Viva provinciale ritiene ineludibile la costruzione di un ampio campo del centrosinistra a trazione riformista di cui noi ci sentiamo a pieno titolo promotori e protagonisti per affrontare le tante sfide di cui la Calabria ha bisogno e che vedono il partito in prima linea al fine di raggiungere tale obiettivo per tornare alla guida della Regione e risolvere i problemi dei calabresi».

«Per tale ragione l'assemblea di Cosenza si è detta pronta al dialogo con le forze politiche del centrosinistra per le future regionali per allargare sempre più il campo dei riformisti calabresi» conclude.