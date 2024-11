Sono sette le liste a sostegno della candidata a presidente della Regione Calabria per il centrosinistra Amalia Bruni. A sostenerla: Pd, M5s, Tesoro Calabria, Partito animalista, Europa Verde, Socialisti, Calabria Libera, Bruni presidente. I calabresi saranno chiamati alle urne il 3 e il 4 ottobre 2021.



Bruni sfiderà il fronte del centrodestra rappresentato da Occhiuto (LE LISTE), de Magistris (LE LISTE) e Oliverio (LISTE).

Le liste a sostegno di Amalia Bruni

Partito democratico

Circoscrizione Nord

Dorato Francesca

Locanto Maria

Aieta Giuseppe

Bevacqua Domenico detto Mimmo

Di Natale Graziano

Federico Umberto

Filippo Catia

Iacucci Francesco Antonio

Iaquinta Rossella

Circoscrizione Centro

Giusy Iemma

Gianluca Cuda

Luigi Tassone

Annagiulia Caiazza

Ernesto Alecci

Fabio Guerriero

Raffaele Mammoliti

Aquila Villella



Circoscrizione Sud

Nicola Irto

Domenico Battaglia (detto Mimmo)

Antonio Andrea Billari

Giovanni Muraca

Patrizia Liberto

Caterina Rossi

Mimma Pacifici

Amalia Bruni presidente

Circoscrizione Nord

Mazzia Rosanna

Grosso Francesco

Manoccio Giovanni detto Mano

Morelli Ferdinando

Passarino Giuseppe

Pecora Maria detta Mariella

Pitaro Laura

Ranù Giuseppe

Spadafora Caterina detta Katia



Circoscrizione Centro

Marianna Caligiuri

Desiree Addesi

Domenico Consoli detto Mimmo

Antonella Drosi

Antonino Maglia

Raffaela Renne

Michele Sirianni

Davide Zicchinella

Circoscrizione Sud

Eugenia Maria Giovanna Silvana D’Africa

Marcello Anastasi

Maurizio Ciccarelli

Cesare De Marco

Antonino Liotta

Sandra Marzano

Giuseppina Zagarella

Movimento 5 Stelle

Circoscrizione Nord

Domenico Miceli

Luigia Leone

Giuseppe Antonio Campanella

Veronica Valentina Di Caprio

Rossella Gallo

Gianluca Paldino

Cinzia Pancaro

Vincenzo Sauro

Davide Tavernise

Circoscrizione Centro

Alessia Bausone

Domenico Santoro

Francesco Afflitto

Nicolino detto Pane o Pani Panedigrano

Simona Pisani

Federica Rochira

Luigi Antonio Stranieri

Nicola Vero

Circoscrizione Sud

Fabio Foti

Domenica detta Dominella Quagliata

Monica Della Vedova

Annunziato detto Tito Nastasi

Michele Mileto

Giovanna Milena Roschetti

Filippo Zavaglia

Tesoro Calabria

Circoscrizione Nord

Tansi Carlo detto Tanzi

Gaccione Annamaria

Gioia Maria Teresa Olimpia detta Mariella

Lattuca Maria Assunta detta Lattuga

Lirangi Pietro detto Piero o Pierino

Morrone Francesco

Pignataro Peppino

Principe Rosa

Selvaggi Elisa

Circoscrizione Centro

Tansi Carlo detto Tanzi

Adone Oddone detto Pino

Baretta Iolanda

Emanuele Vittorio

Gatto Maria Caterina detta Caterina

Quattrocchi Lucia

Scerbo Vittorio

Scida Domenica Annunziata detta Mimma

Circoscrizione Sud

Tansi Carlo (detto “Tanzi”)

Bonfa' Colomba

Ierace Antonella

Lacopo Ettore

Loprevite Vincenzo

Sant’Ambrogio Cesare Carmelo (detto “Cesare Santambrogio”)

Scopelliti Patrizia

Partito socialista

Circoscrizione Nord

Andrea Francesco Campanella

Annarita Fiorentino

Antonio Forestieri

Rita Leone

Corrado Oliveti

Adele Pellegrino

Anna Roma

Serafino Tangari

Raffaella Turco

Circoscrizione Centro

Giuseppe Condello (sindaco di San Nicola da Crissa)

Maria Domenica Calogero (detta Mariella)

Caterina Villirillo

Antonio Rocca

Mariella Manna

Saverio Massei

Barbara Buoncore

Giuseppe Pipicelli



Circoscrizione Sud

Magazzù Antonino

Scordo Carmela

Calogero Stefania

Parisi Alexandra

Tredici Salvatore

Foti Rosario

Leone Rita



Partito Animalista

Circoscrizione Nord

Callegari Carmelo

Campana Isabella

Cerullo Vincenzo

Greco Marisa

Casaburi Anna

Palumbo Patrik

Di Lauro Caterina

Rossetti Maria Rosaria

Circoscrizione Centro

Cerullo Vincenzo

Cosenza Francesca

Miliè Giovanni

Casaburi Anna

Monica Nicola

Gualtieri Teodora

Barbaro Pino

Campana Isabella

Circoscrizione Sud

Marilene Bonavita

Andrea Marino

Clara Angelica Palumbo

Maria Rosaria Rossetti

Domenico La Marca

Isabella Campana

Vincenzo Cerullo



Europa Verde

Circoscrizione Nord

Elisa Giusy Romano

Giuseppe Campana

Alessia Sisca

Giuseppe Pugliese

Patrizia Giglio

Vincenzo Giordano

Maria Simeri

Orlando Amodeo

Ruggero Britti



Circoscrizione Centro

Amodeo Orlando

Sisca Alessia

Caligiuri Roberto

Campana Giuseppe

Giglio Patrizia

Romano Giusy Elisa

Cusa Paolo



Circoscrizione Sud

Pontecorvo Gerardo

Praticò Elvira

Britti Ruggero

Giglio Patrizia

Giordano Vincenzo

Simeri Maria

Rositano Domenico

Regionali Calabria: chi è Amalia Bruni

Amalia Bruni, nata a Girifalco, è medico, specialista neurologa. Direttrice del Centro Regionale di Neurogenetica in Lamezia Terme dal 1996. Ha tre figli ed è sposata. È lei la candidata del centrosinistra allargato.

Dal 1996 a tutt’oggi dirige il centro regionale di neurogenerica, nato con la legge regionale 37 del 1996, un centro unico, riconosciuto a livello internazionale come presidio d'eccellenza per lo studio delle demenze degenerative. I suoi risultati più importanti hanno riguardato l’isolamento del gene maggiore della malattia di Alzheimer ereditaria ad esordio precoce (la presenilina 1) e la successiva identificazione di una nuova proteina dalle membrane neuronali chiamata “nicastrina” in onore delle famiglie calabresi che hanno rivestito un ruolo essenziale nella ricerca scientifica mondiale.

Il segretario nazionale del Pd Enrico Letta è stato il primo dei leader nazionali ad investire pubblicamente Amalia Bruni.