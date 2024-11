«Un sindaco giovane della Calabria rappresenta l'unica possibilità per unire il fronte riformista e dare slancio a una proposta politica che incroci il consenso dei calabresi. È un'idea in cui ho sempre creduto e che raccoglie attenzione e adesioni in ogni parte della nostra regione mentre, dal canto loro, il duo del Pd, Boccia e Graziano, i due "orfanelli" nonostante i ripetuti e continui fallimenti perseverano nel cercare una soluzione senza la base di un progetto vero». Lo afferma il senatore di Italia Viva, candidato a presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno.

«Domani sarò a Colosimi - prosegue il candidato presidente - per una nuova tappa del mio viaggio tra i talenti e visiterò il salumificio Menotti che da oltre mezzo secolo produce salumi calabresi Dop. Le nostre produzioni sono apprezzate in tutto il mondo e l'agroalimentare è un comparto su cui bisognerà investire sempre di più nel prossimo futuro. Alle 17 parteciperò a un'iniziativa nello spazio adiacente la sala San Francesco».