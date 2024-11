«Una volta vinte le elezioni farò subito una battaglia - ne ho già parlato con il governo - affinché la sanità di questa regione venga restituita ai calabresi. E la sentenza di ieri della Corte costituzionale ci spinge ulteriormente ad andare in questa direzione». Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, intervenendo alla "Magna Graecia summer school", una tre giorni di incontri e tavoli istituzionali organizzata dal coordinamento provinciale azzurro di Reggio Calabria.

«Ai calabresi - ha aggiunto Occhiuto - non interessa se a governare la sanità è il presidente della Regione o un commissario, interessa che a governare la sanità sia qualcuno che abbia voglia e competenze per riformarla. Il problema è che il governo nazionale negli ultimi 12 anni ha mandato come commissari “cani da guardia” e non persone competenti: abbiamo avuto generali dei carabinieri e della guardia di finanza che dovevano organizzare ospedali e occuparsi di economia sanitaria. Paolo Borsellino diceva che il modo migliore per fare favori alle mafie è quello di mettere nei posti di governo gente incompetente. Perché i poteri criminali hanno terreno fertile quando si trovano ad avere a che fare con interlocutori non credibili. Se, invece, si punta sulla qualità e sulla competenza, questo è il primo concreto modo per contrastare l'illegalità».