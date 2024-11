«Le parole e l'atteggiamento che in questi giorni hanno contraddistinto Nicola Irto sono, se ce ne fosse bisogno, l'ennesima conferma della sua statura istituzionale e politica. Irto e la comunità democratica calabrese non hanno posto un tema di nomi ma di progetto politico intorno al governo della regione e della strategia delle alleanze". Così Pina Picierno, europarlamentare del Pd che si inserisce nella discussione sulla candidatura nel centrosinistra per le prossime elezioni regionali in Calabria. Una discussione che ha preso il via a seguito della decisione di Nicola Irto di rinunciare alla candidatura a governatore per le troppe resistenze riscontrate nel Pd calabrese.

«Il cosiddetto "campo largo" - continua la dem - non si fa con le sigle, con i nomi rispettabili e le operazioni di facciata, ma si fa con i cittadini. Mi sembra che nella rincorsa a De Magistris e a pezzi rispettabili dei movimenti civili, vi sia l'idea che le elezioni si vincano con le addizioni e le alchimie dei simboli».

«Mi auguro - conclude Pina Picierno - che le prossime ore siano decisive per sciogliere quei nodi che hanno frenato un processo di partecipazione avviato da mesi. Battere le destre e il populismo dannoso e macchiettistico di De Magistris deve essere la priorità».