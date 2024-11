Presso il tribunale di Catanzaro è stato effettuato, questa mattina, il sorteggio per determinare la disposizione dei candidati alla presidenza della Regione sulla scheda elettorale per le elezioni regionali del 3 e 4 in Calabria.

Nell’ordine sono stati sorteggiati Mario Oliverio (una sola lista, "Oliverio presidente Identità calabrese"), che sarà al primo posto sulla scheda, poi il candidato del centrodestra Roberto Occhiuto (sette liste collegate, in ordine di sorteggio Coraggio Italia, Noi con l'Italia, Lega, Forza Azzurri, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc), il candidato del polo civico Luigi de Magistris (sei liste collegate, in ordine di sorteggio Per la Calabria, Un'altra Calabria è possibile, De Magistris presidente, DemA, Uniti con de Magistris, Calabria resistente e solidale) e infine, a chiudere l’elenco sulla scheda elettorale, il candidato del centrosinistra Amalia Bruni (sette liste collegate, in ordine di sorteggio Partito animalista, Tesoro Calabria, Europa Verde Calabria, Movimento 5 Stelle, Pd, Psi, Amalia Bruni presidente Calabria Sicura)

LEGGI ANCHE:

Elezioni regionali Calabria 2021, ecco come e quando si vota: regole e candidati