«Non so cosa stia accadendo nel centrosinistra, mi sembra che ogni giorno ce ne sia una. Ho sentito anche di qualche dubbio sulla candidata presentata dal Pd». Così il presidente ff della Regione Calabria Nino Spirlì a margine della conferenza stampa a Catanzaro alla richiesta di dare un giudizio su ciò che accade nel campo avversario.

«Dopo Jole Santelli - ha aggiunto - noi abbiamo bisogno di un presidente, e non solo, anche di un Consiglio e di una Giunta che siano veramente a posto, soprattutto con la coscienza e con la preparazione. Dunque si candidi chi può e chi deve, a destra come a sinistra, non necessariamente chi vuole, perché la volontà molto spesso deve passare attraverso i filtri e devono essere filtri molto forti».



