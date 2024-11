Il presidente facente funzioni della Regione riferisce di un'interlocuzione continua con i gruppi politici e il governo: «Decideremo tutti insieme quel che è meglio per i calabresi»

«A breve ci saranno novità». Così il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, parlando con i giornalisti a margine di una cerimonia nella sede della Giunta a Catanzaro, con riferimento alla data delle elezioni regionali, fissate al 14 febbraio ma al centro in queste ore di numerose voci di un possibile slittamento.

«Ci sono – ha spiegato Spirlì - delle interlocuzioni con i gruppi regionali, allo stesso modo c'è un'interlocuzione continua con il governo. Decideranno e decideremo tutti quanti insieme nelle prossime ore quello che è meglio per la Calabria. Sono convinto che con la pazienza e le buone pratiche politiche e del buon senso si arriverà a una soluzione rapidamente. Non mi fate anticipare o dire altro, però – ha proseguito Spirlì - sono convinto che tutti insieme, e con una disponibilità anche nelle mediazioni, si otterrà, come al solito, un grande risultato».

«I calabresi non hanno mai deluso i calabresi e quando l'hanno fatto non erano dei buoni calabresi. Sul solco tracciato da Jole Santelli - ha concluso - sono convinto che oggi nessuno riuscirà a scalfire la certezza della buona rappresentanza anche e soprattutto politica».