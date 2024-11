Alla fine è prevalsa una scelta di compromesso che però non ha disinnescato il nervosismo, tanto che nel corso della mattinata si è palesato anche il rischio che saltasse la partecipazione alla tornata elettorale. I nomi in lista

Pd, tanto tuonò che piovve. Alla fine è prevalsa una scelta di mediazione nelle candidature nella Circoscrizione centro in vista delle ormai sempre più imminenti Regionali. Che caos, però, con voci incontrollate persino sul rischio di non presentarsi alle elezioni.

Comunque sia, tutti sanno che le esclusioni eccellenti non sono mancate. Inutile nascondere, però, che il nome più pesante fra gli aspiranti consiglieri caduti con la scrematura finale, è quello di Francesco Pitaro, oltretutto uscente da Palazzo Campanella. Un esponente politico molto noto che dovrà adesso rivedere i suoi piani anche per il lavoro da fare nel capoluogo per le Comunali.

Fuori dai giochi, ma solo per adesso, anche l'ex presidente della Provincia Enzo Bruno, storico uomo del partito lettiano che tuttavia potrebbe a pieno titolo rientrare in corsa per fare il sindaco della sua Vallefiorita e così riproporsi alla guida dell'ente intermedio. Ragionamenti e valutazioni, che in molti definirebbe prematuri però. E non a torto, peraltro.

Riguardo al resto, il già coordinatore democrat di Catanzaro Gianluca Cuda sarà in lizza, come premesso, proprio al posto di Pitaro, con cui aveva peraltro un chiaro accordo elettorale prima della bagarre degli ultimi giorni. Difficile, tuttavia, che tutto resti come prima in tale direzione.

La lista del Pd per la Circoscrizione Calabria centro

Giusy Iemma



Gianluca Cuda



Luigi Tassone



Annagiulia Caiazza



Ernesto Alecci



Fabio Guerriero



Raffaele Mammoliti



Aquila Villella