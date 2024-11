È quanto ha dichiarato all'agenzia Dire il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Reggio Calabria sull'attuale fase politica dopo il voto del 4 marzo

«Ritengo che la questione principale sia creare una grande alleanza con i cittadini. Questo è prioritario rispetto a temi che sono stati posti all'interno dell'agenda politica nazionale, penso, in maniera sbagliata. Mi riferisco alle politiche che riguardano il Mezzogiorno del Paese, il piano occupazionale, gli sgravi fiscali per le imprese, le risposte da dare alle giovani generazioni in cerca di lavoro che spesso emigrano addirittura fuori dal territorio nazionale o alle amministrazioni locali spesso abbandonate da una politica nazionale troppo distante». Così all'agenzia Dire il capogruppo del Pd in Consiglio comunale di Reggio Calabria, Antonino Castorina, sull'attuale fase politica dopo il voto del 4 marzo.

«In questa ottica al Pd occorre una fase di ricostruzione che non riguardi la restaurazione. Serve - ha aggiunto Castorina -una figura che possa mettere in moto una serie di meccanismi positivi intercettando consenso in tutti quei mondi non più intercettati dal nostro partito. In Calabria non va solo annunciata la fase congressuale ma va organizzata seriamente per far ripartire il Pd. Stessa identica cosa nell'area metropolitana di Reggio Calabria (federazione commissariata da ottobre del 2016, ndr), stiamo subendo un ritardo abbastanza evidente - ha concluso il capogruppo dem in Comune - che poi comporta una perdita di consenso».