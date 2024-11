«A Catanzaro, in vista delle prossime Comunali, la scelta dell'Udc ricadrà su Valerio Donato. Siamo certi che questo sia il profilo migliore per rispondere ai bisogni e alle attese dei cittadini catanzaresi». Lo afferma in una nota il senatore Antonio De Poli, presidente nazionale dell'Udc.

«Come Udc - prosegue De Poli - abbiamo infatti condiviso le linee programmatiche di Donato e riteniamo che sia la scelta giusta per assicurare ai cittadini un governo della città autorevole e capace di dare risposte concrete alle necessità delle realtà locali. L'Udc nazionale, pertanto, sosterrà con il massimo impegno la candidatura di Donato e auspichiamo anche in questo caso - conclude il presidente dell'Udc - l'unità e la coesione della coalizione di centrodestra, un elemento che - siamo certi - possa fare la differenza per raggiungere un risultato positivo in questa importante competizione elettorale».

Una presa di posizione che isola ancora di più il commissario dell'Udc di Catanzaro, Vincenzo Speziali, che ieri aveva lanciato un ultimatum al suo partito chiedendo che venisse ufficialmente accreditata la sua linea anti-Donato.

