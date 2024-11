Il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, lunedì 23 maggio sarà a Catanzaro per una serie di iniziative legate alla campagna per le elezioni comunali in programma il 12 giugno nel capoluogo calabrese. Lo rende noto il Pd della Calabria. Letta, in particolare, incontrerà le parti sociali e subito dopo terrà un punto stampa a Palazzo dei Nobili, sede del Comune, alle ore 17.15, a concludere il segretario del Pd terrà un’iniziativa pubblica alla Casa delle Culture, alle ore 18.00, insieme ai dirigenti del Pd calabrese e catanzarese e al candidato sindaco di Catanzaro per il centrosinistra, Nicola Fiorita.