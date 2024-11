«In occasione delle prossime elezioni amministrative di Catanzaro, la Lega e Forza Italia sosterranno la candidatura a sindaco del professor Valerio Donato». Così i coordinatori regionali di Lega e Forza Italia, Giacomo Francesco Saccomanno e Giuseppe Mangialavori, il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, e il coordinatore cittadino azzurro, Marco Polimeni.

«Dopo un lungo e proficuo confronto con il professor Donato sui temi e sui bisogni di Catanzaro – continuano Saccomanno, Mangialavori, Mancuso e Polimeni –, siamo convinti che il suo sia il migliore e il più ambizioso progetto politico per valorizzare quanto fatto in questi anni dal centrodestra e, al tempo stesso, per realizzare il definitivo rilancio del capoluogo di regione. Il professor Donato è una figura autorevole, ha passione per la politica, quella con la “P” maiuscola, ha visione e ha ben chiari gli obiettivi per far rinascere Catanzaro e darle il ruolo che merita nel panorama calabrese e nazionale».

«Dopo aver registrato le nette dichiarazioni politiche nei confronti del suo ex partito, il Pd, apprezziamo – spiegano ancora – il voler mettere la sua competenza al servizio della città, dimostrando la libertà di pensiero e l'indipendenza del professor Donato, il cui unico scopo è quello di voler lavorare con determinazione e competenza per il bene dei catanzaresi. Per questi motivi siamo certi che il suo impegno sarà premiato dal voto dei cittadini e che il prossimo governo comunale, anche grazie al fondamentale apporto di Lega e Forza Italia, sarà all'altezza delle tante sfide che il capoluogo ha davanti a sé».

«La Lega e Forza Italia – concludono – si augurano che anche gli altri partiti del centrodestra condividano questa scelta e che al più presto, nel segno dell'unità e della condivisione, assicurino il loro supporto alla candidatura del professor Donato, la migliore possibile».

Valerio Donato, iscritto al Pd fino al 14 marzo scorso quando ha lasciato il partito, ha già incassato il sostegno dell’Udc, di Italia viva e di alcuni pezzi della base del Partito democratico. Il professore catanzarese, subito dopo la rottura con i democrat, è stato protagonista di un velenoso botta e riposta con Francesco Boccia.