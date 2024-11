«Wanda Ferro è una figura di spessore, che serve in questo momento per una questione di continuità e per fare emergere che il centrodestra c'è». Lo afferma Sergio Abramo, sindaco uscente di Catanzaro, che annuncia il sostegno del suo partito, Coraggio Italia, a Wanda Ferro, candidata sindaco per Fratelli d'Italia alle elezioni comunali del 12 giugno.

Parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa al Comune, Abramo ha evidenziato che «anche se con un sola lista, Wanda Ferro rappresenta in questo momento il centrodestra, cosa che non credo invece rappresenti la coalizione di Valerio Donato. Questo lo voglio dire molto chiaramente. Il centrodestra si è diviso ma non ce n'era bisogno: non c'era da vergognarsi ad andare un po' in continuità. Continuità non significa fare tutto ciò che ha fatto la precedente amministrazione, continuità - prosegue il sindaco di Catanzaro - significa che ci sono cose che si possono condividere. Poi ovviamente una certa discontinuità ci deve necessariamente essere perché ovviamente chi si candida non può seguire il modello del sindaco precedente».

Abramo infine riferisce: «Come Coraggio Italia stiamo facendo la lista insieme alla Ferro, avremo nostri candidati all'interno della lista. Siamo orgogliosi di andare con Wanda Ferro. Noi faremo la nostra battaglia, senza fare voli pindarici ma con dignità. Anche io in passato ho cambiato partito, da Forza Italia a Coraggio Italia, ma – spiega il sindaco di Catanzaro - non sono mai passato da una parte all'altra».