Un sondaggio facebookiano per lanciare una discussione social che apparentemente altro non è. E forse è proprio così, per carità. Ma se a lanciarlo è il presidente della Camera di Commercio in carica nonché ex numero uno di Confindustria Catanzaro, Daniele Rossi, sulla sua pagina Fb, che peraltro conta quasi 13mila “iscritti” (con i famosi like), qualche spunto da trarre c’è. Eccome, anche perché Rossi è stato l’ispiratore di un’associazione culturale molto apprezzata nel capoluogo e non solo. Un sodalizio denominato “Lacalabriacherema”, se preferite anche preceduto da un hashtag, che qualcuno tanti anni fa aveva ipotizzato potesse pure essere funzionale a sostenere una candidatura dello stesso Rossi a qualche consesso politico. In un paio di occasioni si era ad esempio parlato addirittura di una possibile investitura per fare il governatore salvo poi assistere alla destituzione di ogni fondamento di queste voci.

E anche adesso per la verità, nell’imminenza di una peraltro “virulenta” campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione comunale del capoluogo prevista a metà 2022, non si parla di una simile ipotesi. Ma nel clima che si respira in cima ai Tre Colli è anche importante capire quale orientamento potrebbero avere certi ambienti. Che bisognerà vedere se si muoveranno in maniera compatta o invece all’interno di cui i singoli si muoveranno assecondando le proprie inclinazioni personali.

Ma resta il fatto che “i rematori rossiani” di politica, almeno in passato, si sono interessati. Eccome. Basti pensare ai confronti con i sindaci nell’imminenza delle Amministrative del 2017. Al di là di tutto, va detto come il citato presidente sia sempre stato accostato al centrosinistra e anche quattro anni fa si parlava di una sua simpatia nei confronti del leader di Cambiavento Nicola Fiorita, che a quell’area appartiene. Nulla di manifesto, ma un feeling tra i due è parso esserci. Comunque sia, la risposta alla domanda domenicale di Rossi sulle preferenze degli iscritti alla pagina che come premesso ha su Fb ha sortito tante risposte.

E proprio Fiorita è stato citato più volte, accanto a Wanda Ferro e a qualche altro nome di peso come quello di chi oltretutto primo cittadino del capoluogo, seppur per poco, lo è stato: Michele Traversa. Ma il più gettonato di tutti, per quanto possa valere in un campione così ridotto, è risultato il presidente delle toghe catanzaresi Antonello Talerico, reduce dalle Regionali a cui ha mancato l’obiettivo malgrado quasi 7mila preferenze ottenute.Chissà, allora, che accadrà…