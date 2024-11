Domenica 10 giugno seggi aperti dalle 7 alle 23 in Calabria nei 49 comuni chiamati al voto per il rinnovo delle amministrazioni.

Affluenza. Alle 23 il dato sull’affluenza supera di poco il 59%, in leggera diminuzione rispetto alla precedente tornata (61,84). A Crotone sono andati alle urne quattro comuni. Alle 23 hanno votato il 64,01% degli aventi diritto. A Catanzaro nei 12 comuni coinvolti hanno votato il 58,43% degli aventi diritto (60,52% alle ultime elezioni). A Cosenza si vota per rinnovare 16 consigli comunali; l’affluenza alle 23 è del 60,23% (59,16% nella tornata precedente). Nella provincia di Reggio Calabria (55,97% alle 23) si vota in 11 comuni.

Nel più popoloso, Locri (14 i seggi) l’affluenza è rimasta simile a cinque anni fa, raggiungendo quota 65% (65% nel 2013). A Gioiosa Jonica (7 seggi) affluenza al 56,92% alle ore 23.

Infine Vibo Valentia, dove si vota in sei comuni. Sono andati a votare il 54,58% degli aventi diritto rispetto all’ultimo dato del 58,45%. A Mileto, in particolare, su 6.425 elettori si sono recati alle urne 4.008 cittadini. Affluenza al 62,38%.

Ecco i risultati provincia per provincia dei 49 comuni calabresi chiamati ad eleggere sindaco e consiglio comunale:

