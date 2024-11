Si svolgeranno a metà giugno le elezioni amministrative di questo 2022 che coinvolgeranno quasi mille comuni italiani. In Calabria i centri chiamati al voto sono 75. Il Consiglio dei ministri nel marzo scorso aveva indicato le date delle elezioni amministrative che si sostanzieranno in un election day: il 12 giugno per il primo turno e i referendum, il 26 giugno per il turno di ballottaggio, ove previsto. In entrambi i giorni seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica.

La presentazione delle liste

A partire da oggi dalle ore 8 alle ore 20 e domani dalle ore 8 alle ore 12 si presentano i candidati sindaco e le liste dei candidati al Consiglio comunale. Gli occhi sono puntati su Catanzaro (89.364 abitanti), ma anche su Acri (21.458), Palmi (18.721), Paola (16.416). Nella provincia di Vibo, invece, è Pizzo il Comune più popoloso chiamato alle urne. La cittadina napitina è pronta a svoltare pagina dopo il lungo periodo di commissariamento.

Occhi puntati su Catanzaro

Il clima politico a Catanzaro è rovente. Nei giorni scorsi è stata infatti certificata la discesa in campo di Wanda Ferro, candidata sindaco di Catanzaro per Fratelli d'Italia. Sfiderà la compagine a supporto del rappresentante della sinistra radicale (l'avvocato Francesco Di Lieto) e un'altra di una non meglio precisata e identificata area indipendente pro Nino Campo, fino a poco tempo fa esponente di Italexit del senatore e giornalista Gianluigi Paragone. Le altre formazioni prevedono le 10 liste a sostegno di Valerio Donato e alle 10 (5 per uno) rispettivamente a supporto dell'alfiere del centrosinistra Nicola Fiorita e dell'uomo di punta di quanto resta del centrodestra catanzarese (in massima parte invece confluito nel fronte donatiano) Antonello Talerico.

I Comuni chiamati al voto in Calabria

Provincia di Catanzaro (15 comuni)

Botricello (4.906)

Caraffa di Catanzaro (1.960)

Catanzaro (89.364)

Centrache (415)

Cerva (1.269)

Isca sullo Ionio (1.614)

Magisano (1.272)

Maida (4.457)

Olivadi (587)

Petrizzi (1.167)

Platania (2.232)

San Pietro Apostolo (1.778)

Sersale (4.767)

Settingiano (2.955)

Soverato (8.841)

Provincia di Cosenza (24 comuni)

Acri (21.458)

Amantea (13.754)

Belsito (958)

Belvedere Marittimo (9.120)

Carolei (3.462)

Carpanzano (300)

Castroregio (345)

Cellara (511)

Fagnano Castello (3.949)

Longobucco (3.479)

Lungro (2.517)

Luzzi (9.568)

Marzi (996)

Mormanno (3.264)

Panettieri (345)

Paola (16.416)

Pietrapaola (1.173)

Plataci (830)

Praia a Mare (6.496)

San Lucido (5.940)

San Sosti (2.200)

San Vincenzo La Costa (2.158)

Saracena (3.964)

Trebisacce (8.734)

Provincia di Crotone (2 comuni)

Cirò (3.125)

Roccabernarda (3.467)

Città Metropolitana di Reggio Calabria (22 comuni)

Antonimina (1.361)

Bagnara Calabra (10.622)

Bovalino (8.814)

Calanna (979)

Campo Calabro (4.410)

Caraffa del Bianco (532)

Caulonia (7.060)

Ciminà (595)

Grotteria (3.274)

Laganadi (412)

Motta San Giovanni (6.122)

Palmi (18.721)

Placanica (1.250)

Portigliola (1.205)

San Ferdinando (4.299)

San Lorenzo (2.685)

San Procopio (539)

Staiti (279)

Terranova Sappo Minulio (549)

Varapodio (2.223)

Villa San Giovanni (13.395)

Provincia di Vibo Valentia (12 comuni)