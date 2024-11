All'orizzonte si profila una sfida tra docenti universitari per la corsa alle amministrative di primavera a Catanzaro. La partita per l'individuazione del candidato nell'alveo del centrosinistra appare infatti tutt'altro che chiusa. Ad appena una settimana dall'assemblea del Partito Democratico che sarebbe dovuta servire a coagulare la coalizione attorno ad un solo nome tra quelli in corsa - Nicola Fiorita, Aldo Casalinuovo, Fabio Guerriero e Valerio Donato, quest'ultimo ha deciso di scendere in campo in maniera autonoma.

La conferenza stampa

Appuntamento questo pomeriggio alle 15.30. Durante una conferenza stampa Valerio Donato, ufficializzerà la sua discesa in campo in qualità di candidato sindaco. Il docente universitario già durante l'assemblea del Partito Democratico aveva contestato le modalità di individuazione del candidato, la riunione si era poi conclusa con la votazione di un documento riassuntivo delle varie posizione espresse. Secondo quanto riferito in quella sede dal coordinatore dei circoli, Salvatore Passafaro, durante la discussione si era evidenziata una tendenza verso uno dei quattro candidati, ovvero Nicola Fiorita, ritenuto l'unico in grado di garantire l'unitarietà della coalizione.

Il documento è stato votato a maggioranza ma in assenza di Valerio Donato, che aveva abbandonato la sala dopo un duro botta e risposta con il segretario del circolo di Santa Maria, Maurizio Caligiuri.