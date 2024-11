Pino Capalbo, Natale Zanfini e Angelo Giovanni Cofone si sfideranno per diventare primo cittadino del centro nel Cosentino. In campo 15 liste e un esercito di 239 aspiranti consiglieri. Affluenza al 57,36%

Tra i 75 comuni calabresi chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti della massima assise comunale c'è anche Acri, nel Cosentino. Per la poltrona di primo cittadino 3 candidati a sindaco, 15 le liste in corsa per un totale di oltre 239 aspiranti consiglieri.

22.31 - Battaglia all'ultimo voto

Capalbo sul filo del rasoio per vincere al primo turno. Mancano poco più di 100 schede al termine. Si deciderà negli ultimi voti

18.58 - Poche schede al termine dello scrutinio: i dati

Capalbo 4660 voti - Zanfini 3979 voti - Cofone 989 voti

17.58 - Aggiornamento al 61% delle schede scrutinate

Capalbo 3460 voti - Zanfini 3022 voti - Cofone 719 voti

17.00 - Aggiornamento su 4609 schede scrutinate

Capalbo 2227 voti - Zanfini 1961 voti - Cofone 421 voti

16.11 - Ultimo aggiornamento

Capalbo 1244 voti - Zanfini 1142 voti - Cofone 249 voti

15.26 - Dopo 309 schede scrutinate

Sezioni "Acri centro"(liceo classico): Capalbo 169 voti, Zanfini 106, Cofone 34

15.09 - Dopo poche schede scrutinate in vantaggio Capalbo

143 le schede scrutinate: Capalbo 51.05% - Zanfini 32.87% - Cofone 16.08%

14.00 - Iniziato lo spoglio

Iniziato alle 14.00 lo scrutinio nelle 35 sezioni all'interno del territorio di Acri.

Aventi diritto al voto e affluenza

Trentacinque le sezioni sparse sul territorio comunale, in totale 20.420 i cittadini iscritti alle liste elettorali (10.496 e 9.924 uomini). Rispetto alle elezioni del 2017 si è registrato dunque un calo di 617 potenziali elettori: cinque anni fa erano infatti 21.037 gli aventi diritto. Per quanto riguarda l'affluenza, si è attestata al 57,36% (alle precedenti amministative era stata pari al 60,06%).

I tre sfidanti

Della competizione elettorale il sindaco uscente Pino Capalbo di area centrosinistra. A sfidare l'attuale primo cittadino Natale Zanfini candidato supportato da liste civiche, molte delle quali composte comunque da esponenti di centrodestra e l’avvocato Angelo Giovanni Cofone appoggiato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. I tre aspiranti alla poltrona di palazzo Gencarelli, nei giorni scorsi si sono confrontati virtualmente su LaC Tv.