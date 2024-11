È ballottaggio ad Acri tra il sindaco uscente Pino Capalbo (centrosinistra) e Natale Zanfini, sostenuto liste civiche molte delle quali formate da esponenti di centrodestra. Ago della bilancia nello scontro diretto tra i due potrebbe essere l'elettorato di Giovanni Cofone, appoggiato dal Movimento 5 stelle e Sinistra italiana.

Su un totale di 11.714 votanti, Capalbo nel primo turno ha conquistato 5719 preferenze, pari al 49,60%; Zanfini si è fermato al 39,72% con 4.580 voti.

Per il centrosinistra resta il rammarico di non essere riuscito ad arrivare unito alla competizione elettorale che avrebbe potuto conquistare al primo turno considerando che Cofone ha raccolto oltre 10 per cento dei consensi, 1232 voti.