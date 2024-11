«Da anni lotto contro pregiudizi, stereotipi, discriminazioni che colpiscono i più deboli e chi nella società per qualsiasi motivo rimane indietro». Inizia così il video pubblicato su Facebook da Alessia Bausone, giurista ed esponente del Pd, nota per il suo impegno sulle pari opportunità e sulla legalità.

«Klaus Davi mi ha chiesto di candidarmi con lui a San Luca per portare avanti un progetto di governo cittadino, ma anche di democrazia ritrovata in una terra martoriata che può rinascere con questo progetto concreto, un programma di squadra che vuole far rifiorire questa comunità e lo vuole fare includendo, superando lo stigma e creando opportunità soprattutto per i giovani, costretti più di tutti altri a dover emigrare fuori dalla Calabria. Lavoro, opportunità, crescita e riscatto sono per noi i temi centrali».

Bausone ha poi rimarcato gli obiettivi principali della sua discesa in campo a San Luca: «Sarà un chiaro obiettivo creare occasioni formative dentro e fuori i contesti scolastici al fine di mettere a disposizione della cittadinanza strumenti di sviluppo del territorio e di crescita per i giovani. Le donne saranno al centro della mia azione amministrativa e mi farò promotrice con Klaus di screaning gratuiti di prevenzione di patologie tipicamente femminili e più in generale di iniziative a favore della tutela della salute psico-fisica delle donne, spesso negata da una sanità calabrese miope e di sensibilizzazione rispetto al superamento del genere come motivo di discrimine».