Non solo referendum ed elezioni per il rinnovo dell’Assemblee di 7 Regioni. Sono tante anche le città nelle quali si è votato per eleggere sindaci e Consigli comunali. In attesa dei risultati reali (lo scrutinio delle comunali comincerà soltanto domani, martedì) ecco gli exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, riferiti ad alcune delle principali città coinvolte nelle elezioni amministrative.



A Reggio Calabria testa a testa tra Giuseppe Falcomatà, centrosinistra, e Nino Minicuni, centrodestra, entrambi al 31-35%.



Per Crotone gli exit poll vedono Vincenzo Voce al 39,0-43,0% e Antonio Manica al 31,0-35,0%, seguono Danilo Arcuri al 15,0-19,0% e Andrea Correggia all'8,0-10,0%.



A Bolzano sarebbe avanti Roberto Zanin del centrodestra al 33-37%, mentre Renzo Caramaschi è al 29-33 e Luis Walcher di Svp tra 10,5-14,5%.



A Trento Franco Ianeselli del centrosinistra è al 51-55%, seguito da Andrea Merler del centrodestra tra il 30-34% e Carmen Martini del M5s al 3,5-5,5%.



A Lecco in testa Peppino Ciresa del centrodestra al 49-53, Mauro Gattinoni del centrosinistra al 36-40%, Silvio Fumagalli tra il 4,5-6,5%.



A Mantova il candidato del centrosinistra Mattia Palazzi è fra il 62 e 66%, Stefano Rossi del centrodestra tra il 25 e il 29%.



Venezia vede Luigi Brugnaro del centrodestra è al 49,5-53,5%, Pierpaolo Baretta del centrosinistra tra il 29,5 e il 33,5%, Sara Visman è al 2,5-4,5.



Per Arezzo Alessandro Ghinelli del centrodestra è al 46,5-50,5%, Luciano Ralli del centrosinistra 33-37, Michele Menchetti al 2,5-4,5.



A Chieti avanti Fabrizio Di Stefano del centrodestra al 40-44%, poi Diego Ferrara al 19-23 e Luca Amicone del M5s al 5-7%.



A Matera avanti Rocco Sassone del centrodestra è tra il 29-33%, poi Domenico Bennardi del M5s al 23-27%, Giovanni Schiuma al 19,5-23,5%.



