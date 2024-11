Sono fissate per domenica 27 novembre - informa il sito del Viminale - le votazioni per i comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso. In Calabria Cutro, nel Crotonese, e Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel Reggino. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha firmato, infatti, il decreto di indizione delle consultazioni.