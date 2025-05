Secondo gli exit poll realizzati dal Consorzio Opinio per la Rai, Ravenna resta al centrosinistra, senza necessità di passare dal ballottaggio: il candidato del centrosinistra Alessandro Barattoni avrebbe infatti una percentuale compresa fra il 61 e il 65%. Anche a Genova, secondo gli stessi exit poll, la candidata sindaca del campo progressista, Silvia Salis, potrebbe vincere al primo turno visto che è data in vantaggio tra il 53 e il 57% dei voti, con l'avversario del centrodestra Pietro Piciocchi tra il 38 e il 42%. Gli altri due capoluoghi al voto andrebbero al ballottaggio con i candidati di centrosinistra in testa.

A Taranto si andrebbe verso il ballottaggio tra il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti (37% - 41%) e il candidato del centrodestra (senza la Lega) Luca Lazzaro (20% - 24%). A Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. A seguire il candidato sindaco del centrodestra Antonio Nicoletti (31,5-35,5%).