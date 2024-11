Tra i 74 Comuni al voto in Calabria anche 25 centri situati in Provincia di Cosenza. Due i centri cosentini con una popolazione superiore a 15mila abitanti (Acri e Paola) e dunque con eventuale ballottaggio in programma il 26 giugno. Sul totale dei centri al voto, i Comuni al rinnovo per motivi diversi dalla scadenza naturale sono Belvedere Marittimo, San Lucido, Aiello Calabro. Ad Amantea invece vengono rinnovati gli organi per scadenza del periodo massimo di durata dello scioglimento (ex art. 143 del D.lgs. 267/2000). Due invece i Comuni sciolti al rinnovo per scadenza naturale: Trebisacce e Longobucco. Ecco l'elenco completo in aggiornamento.

Elezioni comunali nel Cosentino