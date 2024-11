I cittadini di cinque comuni del Crotonese, tutti con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti, sono in attesa dell’esito del voto del 3 e il 4 ottobre per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco. In due centri, Cotronei e Pallagorio, le elezioni amministrative si sono tenute per la conclusione naturale dell’amministrazione in carica. A Crucoli, Casabona e Petilia Policastro, invece, si vota dopo lo scioglimento anticipato dei rispettivi Consigli comunali. Alle 9 di questa mattina iniziato lo spoglio.

Elezioni comunali nel Crotonese, i sindaci eletti

Simone Saporito nuovo sindaco di Petilia Policastro batte Giovanbattista Scordamaglia.

A Crucoli e Casabona si torna al voto dopo lo scioglimento anticipato dei rispettivi Consigli comunali nel 2018 per possibili infiltrazioni mafiose, a seguito dell’operazione Stige, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. In entrambi i comuni, si sarebbe dovuto votare nel novembre scorso, ma poi il Governo annullò la tornata elettorale a causa dell’emergenza Covid. A Casabona eletto Francesco Seminario, ha battuto Domenico Capria

A Crucoli, dopo l’esclusione (confermata dal Tar e dal Consiglio di Stato) della lista “Insieme si può” a sostegno dell’ex sindaco Domenico Vulcano, eletto Cataldo Librandi, appoggiato da “Rinascita e Cambiamento”. Ha ottenuto 1.176 voti. Le schede bianche sono state 745

Umberto Lorecchio si conferma sindaco di Pallagorio, battendo Gina Spina.

A Cotronei vince Antonio Ammirati, seguono Salvatore Chimento, Pietro Secreti e Francesco Antonio Tedesco.