Sfide all’ultimo voto nella provincia pitagorica con alcune sorprese. Non si è votato a Melissa per la mancata presentazione delle liste

Eletti i sindaci dei 10 comuni chiamati al voto in provincia di Crotone. Tutti con una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, hanno visto eleggere sindaco il candidato con il maggior numero di voti. Non si è votato a Melissa dove non sono state presentate liste, nonostante i candidati a sindaco Raffaele Falbo ed Edoardo Rosati le avessero già pronte. Una decisione che nasce dalla situazione di incertezza che peserebbe sul futuro Consiglio comunale sul quale pende la spada di Damocle di un possibile scioglimento per infiltrazioni mafiose. A Belvedere Spinello è stato eletto Antonio Giuseppe Amato, il solo candidato in corsa, ottenendo il quorum del 40% e 875 voti validi.

Elezioni comunali nel Crotonese, i risultati

A Umbriatico eletto Pietro Greco

Al Comune di Umbriatico è stato eletto sindaco Pietro Greco con il 53,10%, che ha sconfitto Giuseppe Antonio Cozza che raccolto il 46,90% dei voti.

A Caccuri eletto Luigi Quintieri

Nel Comune di Caccuri eletto Luigi Quintieri (Leali Caccuri) con il 51,20%, sconfitti gli altri due candidati il sindaco uscente Marianna Caligiuri (Continuità e Futuro) che ha ottenuto il 37,82%. Terzo Giuseppe Di Gioia (Siamo Caccuri) con il 10,98%.

A Mesoraca eletto Annibale Parise

Annibale Parise è riconfermato sindaco di Mesoraca. Parise candidato della lista "Insieme si può" con la percentuale di 57,11% ha battuto Carmen Carceo (Oltre con noi) che ha ottenuto 42,89%.

A Castelsilano eletto Francesco Durante

A Castelsilano viene rieletto il sindaco uscente Francesco Durante (Liberi) con 36,96%. Durante ha battuto gli altri candidati Francesco Foglia (Voltiamo pagina) con il 34,38% e Pina Piperio (Abbraccia il Futuro) con il 28,65%.

A San Nicola dell'Alto eletto Luigi Rizzuti

A San Nicola dell'Alto è Luigi Rizzuti il nuovo sindaco. Il candidato della lista "Insieme per San Nicola" ha ottenuto il 53,50% dei voti battendo lo sfidante Francesco Poerio (Hora Jone), che ha ottenuto il 46,50%.

A San Mauro Marchesato eletto Levino Rajani

Levino Rajani (Liberamente) è il nuovo sindaco di San Mauro Marchesato con il 59.97%. Rajani ha battuto il sindaco uscente Carmine Barbuto che si è fermato al 40,03%.

A Verzino eletto Francesco Levato

Francesco Levato (Verzino Valori e Trasparenza) è stato eletto sindaco di Verzino con il 39,86%. Levato ha avuto la meglio con soli 62 voti di scarto Francesco Fabiano (La Nascita) con il 34,55%. Terzo con il 25,59% Lino Cortese (Liberamente Verzino).

A Carfizzi eletto Mario Antonio Amato

A Carfizzi è stato rieletto il sindaco uscente e candidato per la lista "Insieme per Carfizzi" Mario Antonio Amato con il 51.76%. Battuta la sfidante Giovanna Macrì (Carfizzi Progetto Comune) che ha ottenuto il 48,24%.

A Strongoli eletto Francesco Benincasa

Francesco Benincasa (Adesso!) è il sindaco di Strongoli ottenendo la percentuale del 52,34% con 1988 voti. Ha vinto la sfida per soli 178 voti con Luigi Costantino (Strongoli al Centro) che si è fermato al 47,66%.