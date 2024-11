Nessun apparentamento a San Giovanni in Fiore in vista del ballottaggio per l'elezione del sindaco. I cittadini torneranno alle urne domenica e lunedì prossimi, 4 e 5 ottobre, per scegliere il nuovo primo cittadino tra Rosaria Succurro e Antonio Barile.

L'esito del sorteggio

Proprio il nome di Barile, in virtù del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale, comparirà per primo sulla scheda. Se dovesse essere eletto porterà con se in consiglio comunale dieci componenti della lista Barile Sindaco, l'unica depositata a sostegno della sua candidatura.

Se dovesse vincere invece Rosaria Succurro, la maggioranza sarà composta da elementi di quattro dei cinque simboli componenti la coalizione. In ogni caso nell'assise entreranno anche tre degli altri candidati a sindaco non eletti, Salvatore Mancina, Pietro Silletta e Domenico Lacava, i cui schieramenti hanno superato il quorum di sbarramento.

Il Consiglio con Barile sindaco

Maggioranza: Sonia Romano, Vincenzo Tiano, Francesca Spina iaconis, Giovanna Francesca Caruso, Emanuele Urso, Antonella Falcone, Maria Teresa Provenzale, Rosario Allevato, Francesca Mazzei, Rosetta Paolini. Minoranza: Rosaria Succurro, Pietro Silletta, Salvatore Mancina, Domenico Lacava (candidati a sindaco); Daniela Astorino (Il fiore di San Giovanni), Patrizia Carbone (Succurro Sindaco).

Il Consiglio con Succurro sindaco

Maggioranza: Daniela Astorino, Francesco Fragale, Alessandro Spina, Antonio Veltri (Il fiore di San Giovanni); Patrizia Carbone, Giovanni Straface, Sabrina Musardo (Succurro Sindaco); Claudia Loria, Cristian Bitonti (Forza Italia); Luigi Foglia (San Giovanni Capitale). Minoranza: Antonio Barile, Pietro Silletta, Salvatore Mancina, Domenico Lacava (candidati a sindaco); Teresa Cannizzaro (Guardiamo al futuro); Giuseppe Bitonti (Mancina Sindaco).