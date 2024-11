Saranno cinque i candidati a sindaco di Siderno in corsa alle prossime elezioni comunali di novembre. Dodici in totale le liste in campo. A concorrere per la poltrona di primo cittadino Mariateresa Fragomeni per il Pd (2 liste) Stefano Archinà per “In piedi per Siderno" (2 liste), Domenico Barranca con “Siderno nel cuore" (5 liste), Antonio Sgambelluri per il Partito Comunista (1 lista) e Antonio Cutugno con “Noi per Siderno" (2 liste). Di seguito il quadro completo dei raggruppamenti con tutti i candidati a consigliere:

CANDIDATO A SINDACO: Mariateresa Fragomeni

LISTA PD

Massara Giuseppina detta Giusy

Albanese Salvatore Guerino

Felicità Anna Maria

Archinà Alessandro

Floccari Maria Teresa

Canturi Francesco

Gargano Beatrice

Fuda Carlo

Luciano Vittoria

Lurasco Davide

Pagnotta Marinella

Pellegrino Salvatore

Pietroburgo Myriam

Ruso Giorgio

Rullo Laura

Trichilo Cosimo

LISTA “RIPARTIAMO DA SIDERNO”

Albanese Vincenzo

Brancati Maria Elvira

Diano Tommaso

Curciarello Silvia

Figliomeni Fabrizio Antonio

Cusato Claudia

Licata Antonino

Diano Iolanda Libera

Misuraca Massimo

Lopresti Francesca

Panetta Domenico

Minniti Nadia

Romeo Piergiorgio

Mittica Vanda

Muià Valentina

Sgrò Maria

CANDIDATO A SINDACO: Stefano Archinà

LISTA “ARCHINA’ SINDACO”

Paola Albanese

Alessandro Belcastro

Carlotta Bolognino

Vincenzo Caricari

Emilia Cordì

Maria Teresa D’Agostino

Francesco Falletti

Alessia Ferraro

Michele Macrì

Alessia Marcianò

Paola Mazzaferro

Pasquale Muscatello

Loredana Musolino

Claudio Lodovico Reitano

Andrea Roberto

Domenico Sorace

LISTA “SIDERNO UNITA”

Milena Archinà

Antonella Maria Avellis

Lorenza Bonavita

Loredana Brullo

Maria Calautti

Massimo Diano

Carmen Di Chiera

Cosimo Antonio Fiorenza

Alessio Parisi

Davide Rabotti

Francesco Romeo

Renato Scopelliti

Emma Serafino

Pietro Sgarlato

Sebastiano Timpano

Laura Trichilo

CANDIDATO A SINDACO: Domenico Barranca

LISTA “BARRANCA SINDACO”

Aldo Caccamo

Domenico Catalano

Emanuela Coluccio

Giuseppe Fimognari

Carlo Leone

Natalia Macrì

Giuseppe Marte

Marika Misserianni

Tiziana Ricevuto

Marilena Romeo

Fabrizio Tedesco

Giorgia Tedesco

Daniele Terrioti

Antonio Cosimo Trimboli

Carmelo Tripodi

Stefania Velardo

LISTA “SIDERNO NEL CUORE”

Giovanni Albanese

Tiziana Alvaro

Rosa Barranca

Nicola Caruso

Loredana Celia

Fabio Falzone

Fortunato Fimognari

Rosi Ieraci

Graziella Muià

Lucia Carciati

Francesco Gliozzi

Silvia Macrì

Domenico Restagno

Salvatore Romeo

Antonio Sgambelluri

Valeria Vano

LISTA “LA DESTRA SIDERNO”

Salvatore Alessi

Gabriella Barbi

Anna Maria Bolognino

Salvatore Catalano

Simone D’Agostino

Teresa Galea

Gaetano Marando

Giuseppe Salvatore Orfeo

Rosa Ponente

Francesca Rodi

Ferdinando Romeo

Domenico Serafino

Vincenzo Spirlì

Jessica Urdino

Desirè Valerio

Michelangelo Vitale

LISTA “CITTADINI DI SIDERNO”

Francesco Carabetta

Cosimo De Leo

Patrizia De Pietro

Matteo Femia

Milena Lemma

Concetta Livigni

Nicola Macrì

Nadia Martelli

Antonio Minnella

Emanuela Oppedisano

Alessandro Panetta

Andrea Pasqualino

Vincenzo Romeo

Martina Selvafiorita

Rosa Maria Trimboli

LISTA “PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’”

Giuseppe Agostino

Francesco Capogreco

Michelangelo Ceravolo

Luisa Coluccio

Salvatore Errigo

Carmelo Esposito

Maria Fusini

Giuseppe Giarmoleo

Antonio Malara

Maria Marzano

Luciano Panetta

Simona Panetta

Giuseppina Jessica Polifrone

Marco Romeo

Teresa Spatara

CANDIDATO A SINDACO: Antonio Cutugno

LISTA “NOI PER SIDERNO”

Emiliana Flamingo

Maria Paola Audino

Vincenzo Baggetta

Verdiana Cinanni

Sara Fragomeni

Maurizio Fuda

Concetta Gaudio

Giuseppe Guttà

Andrea Ieraci

Antonio Lombardo

Veronica Oppedisano

Pietro Origlia

Vincenzo Pasqualino

Roberto Rispoli

Francesco Romeo

Cosimo Sgambelluri detto Francesco

LISTA “CORRIAMO INSIEME”

Valeria Fimognari

Domenico Barbieri

Cosimo Cirillo

Michele D’Antoni

Emanuela De Stefano

Caterina Garreffa

Michelina Gelonese

Antonino Nocitra

Domenico Papa

Federica Piccolo

Salvatore Pio Francesco Prochilo

Maria Immacolata Romeo

Giulia Tropiano

Silvana Ursino

Maria Teresa Varone

CANDIDATO A SINDACO: Antonio Sgambelluri

LISTA “PARTITO COMUNISTA”

Argiro' Damocle

Albanese Elsa

Albanese Ivan

Cavallaro Alessandra

Coluccio Penelope

Damaszko Bozena

Femia Rosanna

Figliomeni Mario

Leone Carlo

Mazzeo Cosimo

Pezzano Rosa Alba

Salerno Vanessa

Sanci Kristian

Taccone Antonio

Toscano Alessandro

Violante Damiano