La sfida si è conclusa a vantaggio del Movimento 5 stelle che ha sfiorato il cappotto nei collegi uninominali di Camera e Senato (9 su 12) eleggendo 11 deputati e 6 senatori

Completato il quadro dei collegi uninominali, alla luce dei resti e delle pluricandidature emerge anche il quadro completo nel proporzionale in Calabria. La Regione ha eletto 20 deputati e 10 senatori nel complesso. Per la Camera 8 sono stati assegnati con il sistema uninominale coincidente con gli otto collegi in cui è ripartito il territorio e 12 con il sistema proporzionale. Analogo criterio per il Senato dove 4 seggi sono stati attribuiti con l’uninominale e 6 con il proporzionale. In entrambi i casi la sfida si è conclusa a vantaggio del Movimento 5 stelle che ha sfiorato il cappotto nei collegi uninominali di Camera e Senato (9 su 12) eleggendo 11 deputati e 6 senatori. Il centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) in Calabria porta 9 rappresentanti in Parlamento mentre per il Pd scattano solo 3 parlamentari. Anche Liberi e uguali porta a Roma un rappresentante.

Eletti nei collegi uninominali per la Camera dei deputati

Carmelo Massimo Misiti, Francesco Sapia, Anna Laura Orrico, Elisabetta Maria Barbuto, Giuseppe D’Ippolito, Federica Dieni (M5S)

Wanda Ferro (FdI)

Francesco Cannizzaro (FI)

Collegi uninominali per il Senato della Repubblica

Margherita Corrado, Nicola Morra, Silvia Vono (M5S)

Marco Siclari (FI)

Collegi plurinominali Camera dei deputati

Collegio Calabria 1

Francesco Forciniti, Elisa Scutellà, Alessandro Melicchio (M5S)

Roberto Occhiuto (FI)

Enza Bruno Bossio (PD)

!banner!

Collegio Calabria 2

Dalila Nesci, Paolo Parentela (M5S)

Jole Santelli, Maria Tripodi (FI)

Domenico Furgiuele (LEGA)

Antonio Viscomi (PD)

Nico Stumpo (LEU)

Collegio plurinominale Senato della Repubblica

Bianca Laura Granato, Giuseppe Auddino, Rosa Silvana Abate (M5S)

Giuseppe Mangialavori (FI)

Matteo Salvini (LEGA)

Ernesto Magorno (PD)