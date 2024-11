«L'impegno di Forza Italia e di tutto il centro destra nella prossima legislatura? Quello per la sicurezza dei cittadini, che è poi la vera garanzia dei diritti fondamentali, quello alla vita, quello alla libertà, quello alla proprietà. Garantire la sicurezza è il primo e più importante compito dello Stato liberale». Lo afferma Andrea Gentile, parlamentare di Forza Italia e candidato per il centro destra al Collegio uninominale di Cosenza, nel corso di una affollata manifestazione elettorale tenuta a Rende, illustrando alla platea il programma di governo del centro destra.«Per questo aumenteremo gli organici delle forze dell'ordine, anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie attualmente esistenti, le loro retribuzioni, la loro qualificazione professionale, le tecnologie a disposizione. Polizia, Carabinieri e gli altri Corpi che si occupano della sicurezza dei cittadini svolgono un lavoro pericoloso, sottopagato, spesso in condizioni inadeguate - sottolinea -. Eppure lo svolgono con altissima professionalita' e dedizione, con equilibrio e totale fedelta' alle istituzioni. Non li lasceremo soli».