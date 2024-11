Lavoro, sanità e contrasto alla criminalità sono tra le priorità dei pentastellati. La presentazione del programma al palazzo della Provincia di Catanzaro

“Partecipa, scegli, cambia” è lo slogan del M5S che alle elezioni del 4 marzo si presenta come “la vera alternativa“. Il deputato uscente Paolo Parentela, candidato nel listino proporzionale Calabria Sud, dalla sala della Provincia di Catanzaro nel corso della presentazione dei quattro candidati pentastellati dell’area catanzarese, definisce paradossale una cornice politica che vede in corsa i cosiddetti “impresentabili”: “il M5S è l’unica forza politica che può ritenersi credibile – sottolinea Parentela – vogliamo rivoluzionare il modo di fare politica e di investire i soldi dello Stato. Mi aspetto uno scatto d’orgoglio da parte dei cittadini alla luce dei candidati impresentabili degli altri partiti. Al cittadino il compito di fare una netta distinzione tra chi ha rovinato l’economia di questo paese e noi che abbiamo candidato anche chi è espressione della società civile”.



Per l’avvocato e docente universitario Giuseppe D’Ippolito, già candidato a sindaco al comune di Lamezia Terme nel 2015, ora candidato nel collegio Uninominale di Catanzaro per la Camera dei Deputati, “lavoro, sanità e contrasto alla criminalità sono le tre emergenze su cui il Movimento è pronto a lavorare e che incidono sulla qualità della vita”. Per D’Ippolito è il momento di bonificare la politica e soltanto il Movimento può garantire un cambio di rotta attraverso i 20 punti in programma, dal reddito di cittadinanza, alle opportunità di lavoro per i giovani, ai tagli agli sprechi, alla green economy.

E’ poi la volta di, avvocato, già assessore al comune di Soverato nel 2014, attivista del comitato pro Trasversale delle Serre, oggi, che, dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla scelta di candidarsi con il M5S dopo le sue esperienze precedenti, sottolinea i motivi che l’hanno spinta ad aderire al movimento: “ho preso parte a tutti i partiti ma credo che le idee siano libere. Così come ho fatto quando ero assessore a Soverato con un sindaco del Pd, porterò avanti i principi di libertà e democrazia che ho sempre difeso”. Per il deputato uscente Parentela “Silvia Vono è una attivista civile che si è impegnata e si è contraddistinta sul territorio con delle battaglie importanti. Lei ha scelto di staccarsi dai partiti di cui faceva parte e ha intrapreso una strada totalmente diversa che è molto simile al movimento, per questo l’abbiamo accolta a braccia aperte”.

E’ pronta a dar voce ai cittadini la candidata nel listino plurinominale Calabria al Senato Bianca Laura Granato, docente e già candidata a sindaco di Catanzaro alle amministrative 2017. “Sono fiera che il Movimento abbia apprezzato il mio impegno che va avanti dal 2015 per difendere i diritti di studenti e cittadini. Fino ad ora i governi di destra o di sinistra hanno fatto l’interesse di pochi, bisogna cambiare il sistema e lo si può fare solo da dentro le istituzioni”.

Rossella Galati