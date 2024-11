Anche nel Reggino oggi la presentazione delle liste che prenderanno parte alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno prossimi, che si terranno in abbinata alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

La tornata elettorale in Calabria coinvolgerà 135 comuni (un solo capoluogo di provincia, Vibo Valentia), su un totale di 404, e ben 491.367 elettori. Solo per quattro comuni (Vibo Valentia, Corigliano Rossano e Montalto Uffugo in provincia di Cosenza e Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria) con popolazione legale superiore alla soglia dei 15mila abitanti si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, con eventuali ballottaggi previsti per il 23 e 24 giugno.

Il voto nel Reggino

Nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria si voterà in 27 Comuni, di cui, come detto in precedenza solo il Comune di Gioia Tauro può contare una popolazione superiore ai 15mila abitanti. Gli elettori iscritti all’anagrafe elettorale ammontano a 89.405 ed esprimeranno il loro voto nelle 122 sezioni dislocate nei vari comuni.

Dunque si voterà a:

Agnana Calabra, Pino Cusato unico candidato

Ardore: Sfida a due per la poltrona di primo cittadino tra Giuseppe Campisi e Gianfranco Sorbara. Entrambi sono a capo di liste civiche.

Bagaladi: A presentarsi in cerca del suo terzo mandato consecutivo è il sindaco uscente Santo Monorchio. La sua sarà una corsa in solitaria.

Benestare: l’uscente Domenico Mantegna, alla ricerca della rielezione, si sfiderà con Daniele Nastasi.

Bivongi: Saranno la docente Miur Grazia Zaffino e l’avvocato Ernesto Franco i due candidati a sindaco per le elezioni comunali

Bova Marina: sarà gara a due: Andrea Zirilli sfiderà Daniela Iiriti

Canolo: sarà Francesco Larosa l’unico candidato a sindaco

Cardeto: sarà il vice sindaco uscente Francesco Fortugno a sfidare la sindaca uscente Daniela Arfuso.

Cittanova: Domenico Antico, Domenico Bovalino, Alessandro Cannatà e Anselmo La Delfa: ecco i quattro i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali

Feroleto della Chiesa, sfida a due tra Tranquilla e Fiorello.

Gerace: Saranno l’attuale facente funzione Salvatore Galluzzo e Rudi Lizzi i candidati alle prossime elezioni comunali di Gerace. Entrambi gli aspiranti primi cittadini sono alla guida di due liste civiche

Gioia Tauro: in lizza per la poltrona di primo cittadino 4 candidati: Renato Bellofiore, Mariarosaria Russo, Simona Scarcella e Rosario Schiavone.

Laureana di Borrello, l’uscente Morano sfida Palmieri: a contendersi la fascia tricolore saranno due ex colleghi di maggioranza.

Martone: Sfida tra due liste civiche, i candidati a sindaco sono Giorgio Imperitura e Nicola Limoncino.

Monasterace: Sono Alessandro Zannino, Carlo Murdolo e Palmino Spanò i candidati a sindaco. Tutti e tre gli aspiranti primi cittadini sono alla guida di raggruppamenti civici.

Oppido Mamertina, sarà una corsa a tre: l'uscente Barillaro si contenderà la carica di primo cittadino con Mazzeo e Morizzi.

Portigliola: Sono Rocco Luglio e Pasqualino Panetta i candidati a sindaco alle prossime elezioni comunali.

Riace: saranno il sindaco in carica Antonio Trifoli, l’ex Mimmo Lucano e il già vicesindaco Franco Salerno i candidati alla fascia tricolore alle prossime elezioni comunali

Rizziconi, due i contendenti per la fascia tricolore.

Roccella Ionica: sarà Nicola Iervasi a sfidare il sindaco uscente Vittorio Zito. A sostenerli, due liste civiche.

San Giovanni di Gerace: sfida a due Barillaro-Galluzzo.

San Lorenzo: Resta il commissario prefettizio: nessuna lista presentata.

San Luca: nessuna lista presentata

Sant’Alessio in Aspromonte: sfida a due tra Pietro Cartellà e Francesco Marra.

Sant’Ilario dello Ionio: è Pasquale Brizzi l’unico candidato in corsa per la poltrona di sindaco alle prossime elezioni comunali.

Scido,

Stignano: Sarà l’attuale primo cittadino Pino Trono l’unico candidato a sindaco alle elezioni comunali.

Ad Ardore, comune sciolto, si torna al voto per scadenza naturale; mentre per motivi diversi dalla scadenza naturale del mandato si rinnoverà l’amministrazione a Gerace e San Lorenzo. A Portigliola, invece, il rinnovo del Consiglio comunale avverrà per la scadenza del periodo massimo di durata dello scioglimento per l'applicazione della misura prevista dall'art.143 del D.Lgs. n.267/2000.

Resta da decifrare la situazione a San Luca dove potrebbe profilarsi l’ennesimo commissariamento visto che almeno fino al momento non si hanno notizie di candidature.