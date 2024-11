Diverse testate locali calabresi hanno scelto il network LaC per offrire agli utenti la possibilità di seguire lo spoglio e ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni regionali e comunali. Ecco quali

Una grande rete di testate per seguire gli scrutini nella lunga maratona elettorale di domani 4 e martedì 5 ottobre a partire dalle ore 15.

Coinvolte tutte le testate della società editoriale Diemmecom (LaCNews24, IlVibonese, IlReggino e CosenzaChannel) e non solo. Sarà infatti possibile seguire in diretta la lunga maratona elettorale tv anche su diverse testate locali leader calabresi che hanno scelto il network LaC per offrire agli utenti la possibilità di seguire lo spoglio e ricevere tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni regionali e comunali.

Oltre che su LaC News24, potrete infatti trovare gli andamenti dello scrutinio, le ultime notizie e le percentuali del voto su una serie di importanti testate locali e regionali come Telemia, CalabriaDirettaNews, Informazione&Comunicazione, LenteLocale, DirittoDiCronaca, ICalabresi, Pillamaro, Infopinione, ApprodoCalabria, AbmReport, RossanoCalabro.it, CoriglianoCalabro.it, ThisisAcri.it e SibariNet.

Ospiti e collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti nelle segreterie dei candidati. E ancora commenti a caldo, interviste e aggiornamenti in tempo reale. Il primo appuntamento è domani, 4 ottobre, a partire dalle 15 su LaC Tv e in streaming. Seguiremo insieme lo spoglio e i risultati delle elezioni regionali.