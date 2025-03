I dirigenti locali di Fi Polimeni, Ionà e De Biase: «Rammarico per come ha occultato il rischio sulla sua incandidabilità». E invitano a guardare all’unità della coalizione di centrodestra

«Il partito di Forza Italia, in Calabria come a Lamezia Terme, in vista della imminente tornata amministrativa, non ha interessi diversi se non quelli di tutelare l'unità della coalizione e sostenere valenti figure professionali o politiche che possano rappresentare dignitosamente la coalizione del centrodestra». Lo affermano, in una nota stampa congiunta, il segretario provinciale di Catanzaro di Forza Italia, Marco Polimeni; il vice segretario regionale, Emanuele Ionà, ed il segretario cittadino di Lamezia Terme, Salvatore De Biase.

«Partendo da questo indiscutibile principio - aggiungono - non possiamo che ringraziare Paolo Mascaro per il lavoro svolto finora in qualità di primo cittadino e, pur comprendendo un suo momento di sconforto, così come ha pubblicamente manifestato, lo ringraziamo per avere aderito con convinzione al nostro partito, ritrovandosi nei nostri valori. Siamo certi che mai avrebbe compiuto questa scelta per motivi meramente opportunistici. Non possiamo, però, negare un po' di rammarico per le modalità con cui Mascaro ha gestito la possibilità di una sua riconferma e per avere occultato il concreto rischio circa la sua incandidabilità: se ci avesse avvisato preventivamente, si sarebbe giocata una partita diversa».

«I vertici di Forza Italia, invece – spiegano -, indotti in errore, hanno tenuto in piedi fino all'ultimo minuto la sua candidatura sul tavolo, difendendola con tenacia. Soltanto dopo, riscontrando inoltre l'assenza di condivisione degli alleati circa la ricandidatura di Mascaro, si era vagliata la possibilità di proporre il nostro dirigente Emanuele Ionà. Ipotesi che Mascaro ha sostenuto con convinzione, a riprova della sua piena partecipazione ai nostri processi politici, ma nei fatti poi tramontata per indisponibilità dello stesso Ionà, considerati i suoi molteplici impegni lavorativi, non sovrapponibili alla quotidianità che una sindacatura richiede».

«In conclusione - dicono ancora i dirigenti di Forza Italia - non possiamo che invitare tutti gli attori politici accomunati dai valori del centrodestra a guardare con unità e coesione, lontano da polemiche e partite personalistiche, all'unità della coalizione e a contribuire fattivamente al definitivo rilancio della città di Lamezia Terme».