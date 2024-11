Nessuna speranza per il Movimento 5 Stelle e Terzo Polo neanche contemplato. Ci sono solo due opzioni possibili secondo Enrico Letta, ospite di Link Speciale Elezioni. «Sarà un governo di centrodestra o di centrosinistra, nessuna sfumatura» ha detto il segretario del Partito Democratico a Paola Bottero e Alessandro Russo «Noi vogliamo un’Europa integrata, vogliamo stare nel cuore dell’Europa. La destra lavora con l’Ungheria e la Polonia. La Destra ha votato contro tutte le misure per accelerare la riduzione delle emissioni al Parlamento Europeo, noi abbiamo votato a favore. La Destra è contro lo Ius Scholae, il DDL Zan, il matrimonio egualitario. Noi siamo a favore».

Dai nostri studi di Reggio Calabria Enrico Letta ha parlato della necessità di mantenere il reddito di cittadinanza, di giovani e lavoro, di un grande piano per assumere trecentomila persone nella Pubblica Amministrazione, di Pnrr.

«I fondi europei del Pnrr sono l’ultima grande occasione per il Mezzogiorno, non possiamo assolutamente sprecarla» ha detto Letta «Ma se si dice che il PNRR va rinegoziato, come dicono Meloni e Salvini, dietro c’è un messaggio molto semplice: non accettano che il 40% dei fondi del Pnrr sia a favore del Mezzogiorno».

