Le parole del presidente della Regione: «La legge prevede la possibilità di più candidature in diverse circoscrizioni elettorali»

«Dopo circa un trentennio, negli ultimi anni con i governi guidati da Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, il Sud e la Calabria hanno riconquistato centralità nelle politiche nazionali in termini di programmi di investimenti. Un qualificato protagonista di questa esperienza di governo è stato Marco Minniti».

Lo dice il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che in una intervista pubblicata stamane dal quotidiano "Gazzetta del Sud" sollecita la candidatura del ministro dell'Interno, Marco Minniti, calabrese di Reggio, nella sua regione in occasione delle ormai imminenti elezioni. «Comprendo le ragioni di una candidatura di Minniti, in quanto ministro dell'Interno, in altre realtà del Paese. Francamente però - dice Oliverio al riguardo - non si motiverebbe una non candidatura nella sua regione, dal momento che la legge prevede la possibilità di più candidature in diverse circoscrizioni elettorali».