Domenica 5 Giugno, alle ore 11.00, presso l’auditorium “F. Ferrari” del Complesso Sant’Agostino – sede del Comune di Paola – si svolgerà un’importante iniziativa nell’ambito della campagna elettorale condotta dalla Dottoressa Emira Ciodaro, concorrente alla fascia tricolore per il centrodestra nella coalizione “La Paola che non ti aspetti”. È quanto si legge in una nota.

Accanto alla candidata a Sindaco sarà presente lo stato maggiore di Forza Italia, iniziando dalla senatrice Anna Maria Bernini, già Ministro per le Politiche Europee ed attualmente capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama e vice Presidente del partito. Saranno presenti anche la senatrice Fulvia Michela Caligiuri e l’snorevole Andrea Gentile, accompagnati dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia, Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

Moderato dall’avvocato Emilio Perfetti, l’incontro sarà un’ulteriore occasione per rinserrare le fila moderate partendo dal movimento azzurro al fine di proiettare l’offerta politica della Ciodaro anche oltre il bacino elettorale del centrodestra tradizionale - conclude la nota -, che grazie agli endorsement di personalità istituzionali di tale rilievo, rappresenta una realtà sempre più condivisa tra i vari strati della popolazione, sempre più consapevole dell’efficacia che i “canali diretti” possono garantire all’azione di risanamento e rilancio che la candidata a Sindaco intende condurre per il cambiamento della Città di Paola.