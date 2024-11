È stato uno spoglio che si è protratto oltre le 2 di notte quello per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Catanzaro. Ricordiamo che si votava solo per i consiglieri e non per il presidente, ruolo che continuerà ad essere ricoperto da Sergio Abramo che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del mandato nel 2022.

Ecco i nomi dei 12 componenti che comporranno il nuovo Consiglio provinciale di Catanzaro: Azzarito Cannella, Pietro Fazio e Francesco Fragomele per la lista Venti del Sud, Amedeo Mormile per “La Provincia ci Lega”, Sergio Costanzo, Paolo Mattia e Davide Mastroianni per “Noi in Provincia”, Ferdinando Sinopoli per Coraggio Italia, Alessandro Falvo per “Centrodestra per la Provincia di Catanzaro”, Mario Deonofrio, Gregorio Gallello e Raffaele Mercurio per la lista “Progressisti per la Provincia di Catanzaro”.